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52 минуты назад

Илон Маск считает бывшую жену певицу Граймс симуляцией своей в голове

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Предприниматель Илон Маск воспринимает бывшую жену и мать двух его детей Граймс как симуляцию в мозгу, а не реального человека. Об этом пишет The Independent.

Маск считает экс-жену певицу Граймс симуляцией своей в голове
Фото: Charles Sykes/Invision/APCharles Sykes/Invision/AP

«Граймс мне неоднократно говорила, что у Маска есть теория, полагающая, что она ненастоящая», — сказал писатель Девин Гордон.

Он отметил, что по мнению Маска, Граймс — симуляция, созданная им и существующая в коре его головного мозга. Она идеальная, но нереальная. «Это звучит немного безумно и даже жутко, но она говорила мне, что и чувствует себя таковой», — продолжил Гордон.

Маск и Граймс начали встречаться в 2018 году, через три года пара объявила о расставании. В 2020 году певица родила от предпринимателя сына по имени X AE A-XII. Позднее на свет появилась совместная дочь пары Экса Дарк Сидерель Маск, рожденная суррогатной матерью.

В марте 2022 года стало известно о том, что Граймс встречается с женщиной-трансгендером Челси Маннинг, однако в июле они расстались.

Ранее Граймс показала редкое фото 9-месячной дочери от Илона Маска.

В мире,Илон Маск,
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