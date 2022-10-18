Маск считает экс-жену певицу Граймс симуляцией своей в голове

Предприниматель Илон Маск воспринимает бывшую жену и мать двух его детей Граймс как симуляцию в мозгу, а не реального человека. Об этом пишет The Independent.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP Charles Sykes/Invision/AP

«Граймс мне неоднократно говорила, что у Маска есть теория, полагающая, что она ненастоящая», — сказал писатель Девин Гордон.

Он отметил, что по мнению Маска, Граймс — симуляция, созданная им и существующая в коре его головного мозга. Она идеальная, но нереальная. «Это звучит немного безумно и даже жутко, но она говорила мне, что и чувствует себя таковой», — продолжил Гордон.

Маск и Граймс начали встречаться в 2018 году, через три года пара объявила о расставании. В 2020 году певица родила от предпринимателя сына по имени X AE A-XII. Позднее на свет появилась совместная дочь пары Экса Дарк Сидерель Маск, рожденная суррогатной матерью.

В марте 2022 года стало известно о том, что Граймс встречается с женщиной-трансгендером Челси Маннинг, однако в июле они расстались.