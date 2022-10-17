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1 час назад

Канцлер ФРГ Шольц распорядился подготовить продление эксплуатации всех трех действующих в стране АЭС

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил подготовить правовую основу для продления работы не двух, а всех трех действующих в стране АЭС до 15 апреля 2023 года, говорится в документе, который распространила пресс-служба кабмина Германии.

Власти Германии решили продлить эксплуатацию АЭС в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится, что создается правовая основа для продления эксплуатации АЭС «Изар-2», «Неккарвестхайм-2», а также «Эмсланд» до 15.04.2023, передает ТАСС.

«Прошу в рамках распределения обязанностей в ближайшее время представить правительству соответствующие регулировки, по которым предстоит проголосовать законодателям», – отмечается в распоряжении.

Ранее глава Минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек собирался продлить работу лишь двух АЭС.

На данный момент в Германии работают три атомных электростанции. Их планировалось отключить к 1 января 2023 года. Позже немецкие власти решили оставить две атомные электростанции в резерве до апреля 2023 года вопреки первоначальным планам.

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