Власти Германии решили продлить эксплуатацию АЭС в стране

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил подготовить правовую основу для продления работы не двух, а всех трех действующих в стране АЭС до 15 апреля 2023 года, говорится в документе, который распространила пресс-служба кабмина Германии.

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В сообщении говорится, что создается правовая основа для продления эксплуатации АЭС «Изар-2», «Неккарвестхайм-2», а также «Эмсланд» до 15.04.2023, передает ТАСС.

«Прошу в рамках распределения обязанностей в ближайшее время представить правительству соответствующие регулировки, по которым предстоит проголосовать законодателям», – отмечается в распоряжении.

Ранее глава Минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек собирался продлить работу лишь двух АЭС.