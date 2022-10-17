Пока вы не уснули: спецпроверки для россиян в Молдавии и "пощечина Байдену"

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Самолет упал на жилой дом в Ейске

Telegram-канал Baza

В Ейске Каснодарского края самолет упал на жилой дом, сообщает ТАСС.

«Там подъезд весь снесло», - заявил один из очевидцев.

Местные жители выдвигают различные версии, предполагают, что дом загорелся из-за попадания снаряда, отмечает портал.

«Пощечина Байдену»: что говорят о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти

Члены Конгресса США призвали сократить поставку вооружения и военную поддержку Саудовской Аравии в ответ на решение королевства сократить добычу нефти. Об этом пишет The Hill.

По информации издания, член палаты представителей Ро Ханна от Калифорнии и сенатор Ричард Блюменталь от штата Коннектикут внесли законопроект, запрещающий экспорт оружия, вспомогательного оборудования, запасных и ремонтных частей, а также техническую и материально-техническую поддержку Саудовской Аравии в течение одного года.

Санду сообщила о спецпроверках для приезжающих в Молдавию россиян

Жители Российской Федерации при въезде в Молдавию подвергаются специальным проверкам, рассказала глава республики Майя Санду.

По словам молдавского президента, которую цитирует ФАН, соответствующие меры нужны для предотвращения попадания в республику людей «с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку».

Российские войска нанесли очередные удары по энергетике Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли очередные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Как сообщает РИА Новости, в Минобороны РФ заявили, для поражения целей использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

В ведомстве добавили, что все назначенные для ударов объекты поражены.

Напомним, что с 10 октября ВС РФ проводят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи Украины. 17 октября украинские СМИ дважды сообщали об объявлении воздушной тревоги на всей территории страны.

В Евросоюзе призвали создать специальный трибунал для властей России

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии приняли совместное заявление, в котором призвали Европейский союз вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал для привлечения высшего политического и военного руководства России к ответственности за «преступление агрессии».

В заявлении, опубликованном на сайте МИД Литвы в воскресенье, 16 октября, говорится, что «основанный на правилах международный порядок, который мы все стремимся защищать, не сможет выжить, если останутся безнаказанными действия, которые самым вопиющим образом его нарушают – геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии».

Россия и Украина провели обмен пленными

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 110 на 110. Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По данным Пушилина, Киев отдал Москве 80 гражданских моряков. Помимо этого сообщается об освобождении 30 военнослужащих из ДНР, Луганской народной республики (ЛНР) и регионов России.

«Мы Киеву отдаем в основном женщин», — уточнил врио главы ДНР.

Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве

В Москве завершена частичная мобилизация. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, задачи по призыву выполнены в полном объеме.

«Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — написал градоначальник.

Маск предупредил о риске гибели цивилизации из-за Крыма

Попытки отобрать Крым у России могут обернуться гибелью цивилизации, поскольку приведут к ядерному конфликту. Такое мнение у себя в Twitter-аккаунте высказал глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие, она выберет последнее. Мы уже ввели санкции/отрезали РФ всеми возможными способами, так что ей еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по России, она нанесет его по нам, тогда начнется Третья мировая война и цивилизации придет конец», — написал Маск.

На Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии

В пресс-службе Гагаринского районного суда Москвы сообщили о составлении на актера и музыканта Артура Смольянинова административного протокола за дискредитацию армии РФ, передает РБК.

Он раскрыл свою позицию по данному вопросу еще весной - в интервью Катерине Гордеевой (признана минюстом СМИ иноагентом). О намерении покинуть страны он сообщил недавно в интервью «Медузе» (признана минюстом СМИ-иноагентом).

Стала известна причина остановки добычи нефти на «Сахалине-1»

scf-group.com

Причиной остановки добычи на «Сахалине-1» стал отказ оператора проекта американской Exxon отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота», после того как в результате санкций те лишились покрытия от западных страховщиков, пишет «Коммерсант». «Совкомфлот» привлек российского страховщика, но Exxon это не устроило, хотя отгрузки с проекта «Сахалин-2» в аналогичной ситуации продолжились.