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1 час назад

В ФРГ ужесточили визовые требования для граждан России

Илья Родин

Германия ужесточила визовые требования для россиян. Для получения разрешения на въезд в страну потребуется предоставить в качестве финансовой гарантии выписку из работающего в ЕС банка. Об этом сообщается на портале VisaMetric.

Отмечается, что власти ФРГ ранее внесли в список документов справку, подтверждающую оплату забронированного жилья.

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Специалисты портала подчеркнули, что для получения визы граждане России должны будут предоставить выписку «из поддающегося проверке банка, действующего в странах - членах ЕС».

Это объясняется тем, что заявитель должен в обязательном порядке подтвердить свою финансовую состоятельность, то, что ему хватит денежных средств как минимум на время пребывания в Шенгенской зоне.

Уточняется, что к рассмотрению принимаются только актуальные выписки, выданные на имя заявителя. В документе должна быть информация о текущей сумме денежных средств на счетах (счете). Кроме того, необходимы выписки из счета за последние 90 дней.

Требование о предоставлении справки из европейской кредитной организации содержится в списках документов, необходимых для подачи на визу, и во всех остальных случаях. В частности, выписку следует представить при частных, деловых, медицинских, научных визитах.

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