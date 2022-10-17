Германия ужесточила визовые требования для россиян. Для получения разрешения на въезд в страну потребуется предоставить в качестве финансовой гарантии выписку из работающего в ЕС банка. Об этом сообщается на портале VisaMetric.

Отмечается, что власти ФРГ ранее внесли в список документов справку, подтверждающую оплату забронированного жилья.

Специалисты портала подчеркнули, что для получения визы граждане России должны будут предоставить выписку «из поддающегося проверке банка, действующего в странах - членах ЕС».

Это объясняется тем, что заявитель должен в обязательном порядке подтвердить свою финансовую состоятельность, то, что ему хватит денежных средств как минимум на время пребывания в Шенгенской зоне.

Уточняется, что к рассмотрению принимаются только актуальные выписки, выданные на имя заявителя. В документе должна быть информация о текущей сумме денежных средств на счетах (счете). Кроме того, необходимы выписки из счета за последние 90 дней.