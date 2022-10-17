Италия призвала своих граждан покинуть Украину

Посольство Италии на Украине выпустило предупреждение для граждан страны об опасности поездок на Украину и рекомендовало им покинуть ее территорию.

"Соотечественникам, все еще находящимся в стране, настоятельно рекомендуется покинуть страну. Поездки на Украину категорически не рекомендуются", - говорится в записи дипмиссии в понедельник в Twitter.

В посольстве указали, что "рекомендация относится, в частности, к восточной и южной частям Украины в связи с активизацией военных действий в этих районах".