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52 минуты назад

Италия рекомендует своим гражданам покинуть Украину

ТАССиещё 3

Посольство Италии на Украине выпустило предупреждение для граждан страны об опасности поездок на Украину и рекомендовало им покинуть ее территорию.

Италия призвала своих граждан покинуть Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Соотечественникам, все еще находящимся в стране, настоятельно рекомендуется покинуть страну. Поездки на Украину категорически не рекомендуются", - говорится в записи дипмиссии в понедельник в Twitter.

В посольстве указали, что "рекомендация относится, в частности, к восточной и южной частям Украины в связи с активизацией военных действий в этих районах".

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