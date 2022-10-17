Союзник России в Европе пожаловался на давление Запада

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на Сербию не перестанут давить, даже если она присоединится к санкциям, введенным в отношении России, передает ТАСС.

Выступая на церемонии в честь празднования 20-летнего юбилея сербской спецслужбы БИА (Агентство безопасности и информации), Вучич отметил, что Сербия за последние 24 года «никому не наступала на хвост», однако и она оказалась в тяжелой ситуации.

Видео дня

По его словам, даже если бы власти Сербии заявили, что завтра вводят санкции против России, их бы сначала «хлопали по плечу пять-шесть дней», а затем поставили бы условие, хотят ли они будущего или «оказаться на правильной стороне истории».

«Эта «правильная сторона» означает, что вы на их стороне, и эта «правильная сторона» говорит вам отречься от Косова и Метохии. Только тогда получите маленький подарочек, а если откажетесь, получите проблемы», — подчеркнул президент.

Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал от Сербии занять позицию Запада и присоединиться к антироссийским санкциям, увязав эту ситуацию с продолжением переговоров об интеграции Сербии в Европейский союз. Об этом сообщает"Коммерсантъ".

Сообщается, что требование было выдвинуто после обнародования отчета Еврокомиссии (ЕК) за 2022 год о переговорах с сербской стороной, где отмечалось "значительное падение" уровня согласованности внешней политики Белграда с политикой Евросоюза.

В ЕК утверждали, что Сербия является единственным кандидатом в Европейский союз, который не присоединился к санкциям в отношении Российской Федерации. Издание сообщает, что требования западных государств склонили сербских политиков в сторону Европы. Так, Белград поддержал резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН), которая осуждает Россию за проведение референдумов и вхождение в ее состав Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Президент республики Александр Вучич заявил, что возможность введения Сербией санкций против России не исключена.

В своем выступлении к сербскому народу на прошлой неделе Вучич подчеркнул, что "Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против Москвы до того момента, пока ущерб для страны не станет значительно больше и пока Сербии не придется принять иную реальность". Также "Коммерсантъ" обратил внимание на то, что через день после встречи президента с российским послом Александром Боцаном-Харченко в Белграде сообщение пресс-службы главы государства отличалось "необычайной прохладностью" и не содержало "традиционных заявлений о невведении санкций против братской РФ".

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев написал в своем Telegram-канале, что Россию и Сербию связывают не только взаимовыгодные отношения, но и историческая память.

По его словам, в органах власти стран Европы еще сохраняются «элементы здравомыслия». Сенатор в связи с этим напомнил, что министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявлял, что физическое существование его страны зависит от ее дружбы с РФ.

Он отметил, что дружба всегда объединяла Россию с Сербией.

При этом Бондарев обратил внимание, что под давлением ряда стран Запада в настоящее время Сербия «старается держать нейтралитет, не поддерживает Россию на международной арене».

«Хотя республика и не ввела против нас санкции, однако и не проявляет прежнего дружелюбия. Не признала, в частности, принятие новых субъектов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — в состав России», — продолжил он.

Как считает член Совфеда, у этого поступка имеется прагматичное объяснение, не связанное с антироссийским политическим вектором: признание спровоцировало бы косовских сепаратистов использовать данный факт в своих целях.

«Надеюсь, что не только рациональные соображения (выгоды от сотрудничества и кооперации с Россией), но и историческая память и национальная совесть возобладают в Сербии», — заявил он.

Сенатор также указал, что ныне живущее и принимающее политические решения поколение сербов должно помнить о том, сколько добра Россия и СССР сделали этой стране.

«Мы видим, к чему страны ЕС приводят их забывчивость и неблагодарность: к вырождению, кризису и полной зависимости от США. Евросоюз перестал быть одним из «полюсов», одним из центров принятия решений в многополярном мире», — отметил Бондарев.

Он добавил, что по отдельности Германия, Франция, Польша, Дания, Бельгия, Чехия и им подобные уже давно лишились самостоятельности.

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза заявил, что отказ Сербии от участия в санкциях против России противоречит внешней политике и политике безопасности ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Грлич-Радман подчеркнул, что Сербия является страной — кандидатом на вступление в ЕС.

«Когда речь идет о нашем соседстве — Сербия является кандидатом в ЕС и игнорирует введение санкций в отношении России. Это не соответствует линии внешней политики и политики безопасности ЕС, и позиция Еврокомиссии это подтверждает», — сказал политик.

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович выступила с мнением, что будущий состав правительства страны должен принять решение по вопросу санкций в отношении России ради членства в ЕС, сообщает РИА «Новости».

Формирование нового кабинета министров Сербии во главе с нынешним премьером Аной Брнабич будет сформировано по итогам парламентских выборов 3 апреля.

Михайлович напомнила о том, что «Сербия отреагировала в ООН» и поддержала резолюции, которые осуждают действия России на Украине и решения о новых территориях.

srbija.gov.rs

«Мы должны сказать, поддерживаем ли это или нет», — приводит пресс-служба ее слова.

Она отметила, что если страна хочет членства в ЕС, то следует подумать о «следующем шаге» и о месте Сербии в следующие 50 лет на фоне перемены геополитических условий в мире.

Сербия присоединится к санкциям против России в случае, если взамен стране предложат некую финансовую поддержку. Тем не менее, возможно, эта проблема скоро утратит свою актуальность ввиду того, что Сербия не является центром внимания и находится на европейской периферии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз (ЕС) с присоединением Белграда к санкциям против России. Об этом в понедельник, 17 октября, написал «Коммерсантъ».

«Мы видим, что у Запада есть инструменты для того, чтобы принудить практически любую страну действовать в антироссийском ключе, — сказал Асафов. — И даже те страны, которые считаются партнерами России по ряду вопросов, подвержены такому давлению. Впрочем, я не думаю, что это одномоментный вопрос: Сербии давно угрожали за сотрудничество с нашей страной, еще до начала последних событий».

Аналитик добавил, что, возможно, данная тема скоро утратит актуальность: Сербия находится на европейской периферии и никогда не являлась центром внимания.

«С другой стороны, если речь зайдет о выделении каких-то финансовых средств, то, конечно, Сербия согласится на этот шаг. Но просто в контексте продолжения обсуждения интеграции в Евросоюз, на поддержку антироссийских санкций страна вряд ли пойдет», — заключил Асафов.

Российские власти не исключают того, что Сербия под давлением западных стран введет антироссийские санкции. Такой комментарий дал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, передают «Известия».

«Мы не можем полностью исключить такую ситуацию, хотя и президент [Сербии Александр] Вучич и все политическое руководство Сербии всегда говорило, что ближе России по духу и как союзника у них нет», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, Сербию окружают недружественные России государства. Однако если Белград присоединится к санкционной политике, то это будет самым последним шагом, на который решатся власти страны, добавил Белик.

«Посмотрим, как будут развиваться события, но в любом случае, если это даже произойдет, мы должны понимать, что на самом деле будет сделано при нахождении дула у виска у сербов, в другом случае они на это никогда не пойдут», — резюмировал парламентарий.

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что дружба с Россией имеет большое значение для сербской стороны, пишет газета «Вечерне новости». По его словам, разрушение отношений двух государств может привести к исчезновению Сербии.

«Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии», — отметил Вулин.

Как указал глава МВД Сербии, Белград сталкивается с «безумным шантажом» со стороны Евросоюза, в том числе в вопросе антироссийских санкций. Он также добавил, что не верит в изменение позиции Запада по Сербии и статусу непризнанного Косово, если сербские власти пойдут на введение ограничений против Москвы.