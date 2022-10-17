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1 час назад

Евросоюз захотел ужесточить позицию по Китаю

Lenta.ru

Евросоюз захотел ужесточить свою позицию относительно Китая и начать его рассматривать в первую очередь как конкурента. О подобных планах в понедельник, 17 октября, сообщил портал Euractiv со ссылкой на неофициальный документ, который был направлен главам МИД стран-членов объединения.

Евросоюз захотел ужесточить позицию по Китаю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно порталу, соответствующий документ был разослан дипломатической службой ЕС в преддверии обсуждения, главной темой которого станут отношения европейских государств с КНР. В письме указывалось, что Китай становится все более серьезным конкурентом как для стран Европы, так и для США и их партнеров. Также в документе отмечалось, что, скорее всего, текущие и прогнозируемые вызовы увеличат разногласия между политическими шагами и позициями Китая и ЕС.

Несколько собеседников из европейских дипломатических кругов пояснили Euractiv, что подобный шаг со стороны ЕС приведет к значительным изменениям в отношениях между Пекином и странами европейского блока.

«Мы были немного больше ориентированы на партнерство, теперь нам следует больше сосредоточиться на соперничестве», — отметил один из источников портала.

Так, в распространенном дипслужбой документе перечисляется всего несколько областей, в которых европейские страны и Китай потенциально могут продолжить сотрудничать в ограниченном формате. В частности, речь идет о здравоохранении, гуманитарной помощи, продовольственной безопасности, снижении риска бедствий и изменении климата.

Ранее в октябре Financial Times раскрыло часть документа ЕС, в котором утверждалось, что Китай начал более открыто соперничать с западными демократиями из-за сближения с Россией после начала спецоперации на Украине.

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