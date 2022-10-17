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19 минут назад

Иран опроверг обвинения в поставках ракет и беспилотников России

Илья Родин

Опубликованная во влиятельных американских СМИ информация о поставках иранского вооружения Москве не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Eqtesad News.

Иран ответил на сообщения о поставках России ракет и беспилотников
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Насер Канаани подчеркнул, что СМИ нередко публикуют «новости, преследующие политические цели». При этом они берут данные из западных источников информации.

Дипломат напомнил, что Тегеран постоянно заявляет на международных площадках о своем нейтральном положении, о том, что не поставляет вооружения ни Киеву, ни Москве.

Стало известно о поставках из Ирана в Россию баллистических ракет

Он добавил, что внешняя политика Ирана базируется на противодействии военным конфликтам. Тегеран выступал против противостояния в Афганистане, Ираке и Сирии. Соответственно, власти исламской республики выступают и против военных действий на Украине, прилагают усилия к тому, чтобы добиться завершения конфликта.

Напомним, что в начале октября МИД Ирана в категорической форме отверг поставки России оружия для его последующего использования в спецоперации. Дипломаты объяснили позицию страны тем, что любая поддержка какой-либо из сторон еще сильнее затянет конфликт.

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