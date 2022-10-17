Иран ответил на сообщения о поставках России ракет и беспилотников

Опубликованная во влиятельных американских СМИ информация о поставках иранского вооружения Москве не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Eqtesad News.

Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Насер Канаани подчеркнул, что СМИ нередко публикуют «новости, преследующие политические цели». При этом они берут данные из западных источников информации.

Дипломат напомнил, что Тегеран постоянно заявляет на международных площадках о своем нейтральном положении, о том, что не поставляет вооружения ни Киеву, ни Москве.

Он добавил, что внешняя политика Ирана базируется на противодействии военным конфликтам. Тегеран выступал против противостояния в Афганистане, Ираке и Сирии. Соответственно, власти исламской республики выступают и против военных действий на Украине, прилагают усилия к тому, чтобы добиться завершения конфликта.