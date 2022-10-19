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8 минут назад

Сирия отменила все ограничения на въезд для россиян

Lenta.ruиещё 1

Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики отменило все ограничения на въезд для иностранцев, в том числе россиян. Об этом сообщает агентство SANA.

Сирия отменила все ограничения на въезд для россиян
Фото: ТАССТАСС

Теперь все граждане, прибывающие в Сирию «через любые сухопутные, морские и воздушные пограничные переходы», освобождаются от предъявления ПЦР-теста или международно признанного сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19.

По данным издания, местный Минздрав уже уведомил все свои департаменты в провинциях страны о снятии въездных ограничений, а также потребовал принять необходимые меры для реализации этого решения.

Ранее в октябре Роспотребнадзор захотел отменить обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для возвращающихся в страну из-за рубежа непривитых россиян. Ведомство также планирует организовать выборочное тестирование на коронавирусную инфекцию в пропускных пунктах через государственную границу.

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