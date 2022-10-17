На Украине отказались придерживаться нейтрального статуса

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна не останется с нейтральным статусом. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Украина точно не останется "нейтральной", лоббисты Кремля не должны на это надеяться. Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины», — считает Резников.

По его словам, подача заявки на членство отражает желание более 70 процентов граждан, поддерживающих и стремящихся осуществить «право Украины на участие в системе коллективной безопасности».