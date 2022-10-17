В Узбекистане разработали правила поведения для госслужащих

Правительство Узбекистана утвердило правила этикета и поведения государственных гражданских служащих. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба агентства по развитию госслужбы.
"Правила направлены на формирование высокой профессиональной культуры, повышение уважения и доверия населения к госорганам", - говорится в сообщении.
В соответствии с правилами, госслужащие обязаны выполнять функциональные обязанности на основе законности, приоритетов прав, свобод и законных интересов граждан, честности, беспристрастности и нетерпимого отношения к коррупции, соблюдения конфиденциальности, не превышая при этом служебные полномочия.
Правила также включают требования к профессиональной культуре, манерам поведения, внешнему виду госслужащих, стилю их одежды на работе и вне службы.
Ожидается, что в ближайшее время все органы власти на основе типовых введут свои ведомственные правила.