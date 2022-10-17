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55 минут назад

В Узбекистане разработали правила поведения для госслужащих

ТАСС

Правительство Узбекистана утвердило правила этикета и поведения государственных гражданских служащих. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба агентства по развитию госслужбы.

В Узбекистане разработали правила поведения для госслужащих
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Правила направлены на формирование высокой профессиональной культуры, повышение уважения и доверия населения к госорганам", - говорится в сообщении.

В соответствии с правилами, госслужащие обязаны выполнять функциональные обязанности на основе законности, приоритетов прав, свобод и законных интересов граждан, честности, беспристрастности и нетерпимого отношения к коррупции, соблюдения конфиденциальности, не превышая при этом служебные полномочия.

Правила также включают требования к профессиональной культуре, манерам поведения, внешнему виду госслужащих, стилю их одежды на работе и вне службы.

Ожидается, что в ближайшее время все органы власти на основе типовых введут свои ведомственные правила.

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