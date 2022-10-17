Экоактивисты Scientist Rebellion сорвали выступление Шольца

Экоактивисты из международной группы ученых-экологов Scientist Rebellion сорвали выступление канцлера Германии Олафа Шольца , включив пожарную сигнализацию. Как уточняет издание Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом), в момент инцидента политик выступал с обращением к официальным лицам, присутствующим на Всемирном саммите по здравоохранению в Берлине .

Свои действия активисты объяснили желанием обратить внимание на тот факт, что правительство ФРГ не может решить проблему глобального потепления. Участники движения требуют, чтобы власти страны признали провал в обезуглероживании транспорта и поддержании температуры ниже отметки в 1,5 градуса.