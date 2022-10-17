Австралия отказалась признавать Иерусалим столицей Израиля

Нынешнее правительство Австралии отменило решение предыдущего о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщила газета The Guardian.

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Как утверждает издание, в течение последних нескольких дней с сайта австралийского МИД были удалены два заявления.

В первом говорилось, что в декабре 2018 года Австралия в соответствии с давней политикой признала Западный Иерусалим столицей Израиля, где находится Кнессет и многие институты израильского правительства.

Во втором заявлении отмечалось, что Австралия с нетерпением ожидает переноса своего посольства в Западный Иерусалим, когда это будет практически возможно, после определения окончательного статуса решения о двух государствах.