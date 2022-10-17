В Белоруссии уличили Запад в попытке втянуть страну в конфликт на Украине

«Запад делает все ставки, чтобы втянуть Беларусь, этот миролюбивый уголок в центре Европы, в гущу событий. Они уже столкнули лбами украинцев и россиян. И в это горнило хотят еще втянуть белорусов. Нет, мы на это не нацелены. Беларусь всегда ставила перед собой целью решение всех вопросов только мирным путем, путем мирных переговоров, на площадках, которые мы предоставляем и предлагаем для ведения переговоров и конструктивного диалога. Западу это не нужно. Он нацелен на военную составляющую», — пояснил Вольфович.