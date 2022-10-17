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39 минут назад

В Белоруссии уличили Запад в попытке втянуть страну в конфликт на Украине

Газета.Ruиещё 1

Белоруссия всегда ставила перед собой целью решение всех вопросов только мирным путем, но западным государствам это не нужно, поэтому они продолжают попытки втянуть страну в украинский кризис, считает госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович, передает «БелТА». По его словам, Запад нацелен лишь на военную составляющую, а не мирные переговоры.

В Белоруссии уличили Запад в попытке втянуть страну в конфликт на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запад делает все ставки, чтобы втянуть Беларусь, этот миролюбивый уголок в центре Европы, в гущу событий. Они уже столкнули лбами украинцев и россиян. И в это горнило хотят еще втянуть белорусов. Нет, мы на это не нацелены. Беларусь всегда ставила перед собой целью решение всех вопросов только мирным путем, путем мирных переговоров, на площадках, которые мы предоставляем и предлагаем для ведения переговоров и конструктивного диалога. Западу это не нужно. Он нацелен на военную составляющую», — пояснил Вольфович.

С точки зрения госсекретаря Совбеза Белоруссии, западные государства не только пытаются втянуть Минск в украинский конфликт, но и подталкивают Украину к продолжению противостояния.

«Просто напичкивают Украину боеприпасами, ракетами, другим тяжелым вооружением, чтобы продолжать то, что сегодня там происходит», — подчеркнул Вольфович.

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