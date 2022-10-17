Выступление украинского президента Владимира Зеленского прервало сюжет американского телеканала WDIV Local 4 о черных дырах. Как сообщает «РГ», ведущие хотели продемонстрировать зрителям звуки, издаваемые космическими объектами, однако из-за технической накладки в эфире оказалась речь главы Украины.

Ведущие не сразу заметили ошибку и продолжили комментировать сюжет. Осознав, что вместо черной дыры в эфире появился украинский лидер, журналисты не сдержались и рассмеялись.

Напомним, что 14 октября ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал Зеленского в своем шоу после очередной просьбы о финансировании. В своем телешоу он назвал его «иностранцем в футболке», который не учитывает, что в США тоже сложилась критическая ситуация.