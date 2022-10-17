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59 минут назад

Министр финансов Британии объявил об отмене скандальных налоговых реформ Трасс

Газета.Ru

Британия отказывается от большинства пунктов скандальной налоговой реформы премьера страны Лиз Трасс. Об этом заявил новый британский министр финансов Джереми Хант, передает Reuters.

Скандальные налоговые реформы Трасс отменят
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы пересмотрим почти все налоговые меры, представленные три недели назад, которые не начал рассматривать парламент», — отметил Хант.

По его словам, корпоративный налог не будет сокращаться, а максимальная ставка налога на доход будет возвращена. При этом анонсируемые меры должны принести стране около 32 млрд ежегодно. Кроме тог, базовая ставка подоходного налога останется на уровне 20%, если не произойдут новые изменения в экономике.

Он добавил, что ограничения по тарифам в энергетике будут действовать только до апреля 2023 года. Затем правительство будет обдумывать новые меры поддержки для уязвимых слоев населения.

В мире,Джереми Хант,
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