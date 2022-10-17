Скандальные налоговые реформы Трасс отменят

«Мы пересмотрим почти все налоговые меры, представленные три недели назад, которые не начал рассматривать парламент», — отметил Хант.

По его словам, корпоративный налог не будет сокращаться, а максимальная ставка налога на доход будет возвращена. При этом анонсируемые меры должны принести стране около 32 млрд ежегодно. Кроме тог, базовая ставка подоходного налога останется на уровне 20%, если не произойдут новые изменения в экономике.