Совет ЕС утвердил шестой транш военной помощи Украине

Совет ЕС, состоящий из глав МИД стран-членов блока, одобрил новый транш военной помощи Украине на €500 млн. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
«Привлечение дополнительных 500 миллионов евро государствами-членами ЕС является еще одним доказательством нашей непоколебимой поддержки украинских вооруженных сил», — сказал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого приводятся в сообщении.
Из указанных средств €490 млн будет направлено на военную технику, а €10 млн пойдет на оборудование и предметы снабжения.
Отмечается, что с учетом нового транша общий объем поддержки Украины со стороны ЕС достигнет €3,1 млрд.