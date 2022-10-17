Совет ЕС утвердил шестой транш военной помощи Украине

Совет ЕС, состоящий из глав МИД стран-членов блока, одобрил новый транш военной помощи Украине на €500 млн. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Привлечение дополнительных 500 миллионов евро государствами-членами ЕС является еще одним доказательством нашей непоколебимой поддержки украинских вооруженных сил», — сказал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого приводятся в сообщении.

Из указанных средств €490 млн будет направлено на военную технику, а €10 млн пойдет на оборудование и предметы снабжения.