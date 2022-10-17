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57 минут назад

Совет ЕС утвердил шестой транш военной помощи Украине на €500 млн

Газета.Ru

Совет ЕС, состоящий из глав МИД стран-членов блока, одобрил новый транш военной помощи Украине на €500 млн. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Совет ЕС утвердил шестой транш военной помощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Привлечение дополнительных 500 миллионов евро государствами-членами ЕС является еще одним доказательством нашей непоколебимой поддержки украинских вооруженных сил», — сказал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого приводятся в сообщении.

Из указанных средств €490 млн будет направлено на военную технику, а €10 млн пойдет на оборудование и предметы снабжения.

Отмечается, что с учетом нового транша общий объем поддержки Украины со стороны ЕС достигнет €3,1 млрд.

В мире,Армия,Жозеп Боррель,Совет Европы,ЕС,
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