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28 минут назад

Глава МИД Ирана назвал последние санкции ЕС неконструктивными

ТАССиещё 1

Санкции Евросоюза против некоторых иранских физических и юридических лиц, введенные в понедельник, являются неэффективным шагом. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

Глава МИД Ирана назвал санкции ЕС неконструктивными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следуя по проторенной дорожке неэффективных санкций, сегодня ЕС ввел новые излишние санкции в отношении иранцев. Это неконструктивный поступок из-за просчета, основанного на широко распространенной дезинформации", - написал глава иранской дипломатии на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что "беспорядки и вандализм не допускаются нигде", и Иран не является исключением.

Ранее ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц Ирана, ответственных, по мнению сообщества, за якобы имевшие место репрессии в стране. В черный список, в частности, попали иранская полиция нравов, ее руководитель, а также другие физические лица, занимающие посты в руководстве полиции и сил правопорядка страны. Кроме того, санкции введены против народного ополчения "Басидж", командования кибербезопасности Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и сил безопасности "Фараджа".

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