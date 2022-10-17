Пакистан заявил о готовности вывести отношения с Россией на новый уровень

В Исламабаде рассчитывают, что проект газопровода «Пакистанский поток» будет реализован, заявил председатель постоянного комитета по правам человека Сената Пакистана Валид Икбал.
По его словам, которые приводит НСН, это поднимет уровень отношений с Москвой на новый уровень.
Сенатор также подчеркнул, что азиатское возрождение невозможно без России, и выразил надежду на укрепление пакистано-российского сотрудничества. Он также поблагодарил РФ за помощь Пакистану в преодолении последствий наводнений.
Как напоминает Общественная служба новостей, пакистанская парламентская делегация высокого уровня во главе с Икбалом прибыла с визитом в Москву.