Пакистан заявил о готовности вывести отношения с Россией на новый уровень

В Исламабаде рассчитывают, что проект газопровода «Пакистанский поток» будет реализован, заявил председатель постоянного комитета по правам человека Сената Пакистана Валид Икбал.

По его словам, которые приводит НСН, это поднимет уровень отношений с Москвой на новый уровень.

Сенатор также подчеркнул, что азиатское возрождение невозможно без России, и выразил надежду на укрепление пакистано-российского сотрудничества. Он также поблагодарил РФ за помощь Пакистану в преодолении последствий наводнений.