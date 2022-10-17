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25 минут назад

Пакистан готов вывести отношения с Россией на новый уровень

Газета.Ru

В Исламабаде рассчитывают, что проект газопровода «Пакистанский поток» будет реализован, заявил председатель постоянного комитета по правам человека Сената Пакистана Валид Икбал.

Пакистан заявил о готовности вывести отношения с Россией на новый уровень
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, которые приводит НСН, это поднимет уровень отношений с Москвой на новый уровень.

Сенатор также подчеркнул, что азиатское возрождение невозможно без России, и выразил надежду на укрепление пакистано-российского сотрудничества. Он также поблагодарил РФ за помощь Пакистану в преодолении последствий наводнений.

Как напоминает Общественная служба новостей, пакистанская парламентская делегация высокого уровня во главе с Икбалом прибыла с визитом в Москву.

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