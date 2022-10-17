Четыре страны отказались от участия в "Евровидении-2023"

Сразу четыре страны решили отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2023». Речь идет о Болгарии, Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Северной Македонии, сообщает Общественная служба новостей.

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Причем первой отказалась Черногория, где вещатель RTCG признался в отсутствии необходимого бюджета для участия Подгорицы в конкурсе: речь идет о нехватке денег на регистрационный взнос, пребывании в Великобритании, а также отсутствии интереса со стороны спонсоров.