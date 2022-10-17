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1 час назад

Президент Молдавии заявила, что страна ответит, если РФ нарушит ее воздушное пространство

Газета.Ru

Президент Молдавии Майя Санду в ходе совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна ответит на нарушение воздушного пространства со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Молдавия готова ответить, если РФ нарушит ее воздушное пространство
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Санду, Молдавия примет меры защиты, если на ее суверенитет и территориальную целостность посягнут. Так политик отреагировала на сообщения молдавского Минобороны о нарушении воздушного пространства российскими ракетами на минувшей неделе.

«Надеюсь, что мы не дойдем до такой ситуации, но если Россия как-то осмелится посягнуть таким способом на суверенитет и территориальную целостность, естественно, мы предпримем меры защиты», — пояснила Санду.

В мире,Саломе Зурабишвили,
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