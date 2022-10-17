Минобороны Белоруссии заявило о ротации подразделений, охраняющих госграницу

В ведомстве уточнили, что главной целью ротации является обеспечение безопасности граждан Белоруссии, недопущение нарушения границы, пресечение работы каналов поставки оружия и боеприпасов.

Сообщается, что белорусские военные взяли под охрану мосты, переезды и железнодорожные пути, а также оборудовали позиции для военной техники и стрельбы.