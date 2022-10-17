В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Минобороны Белоруссии проводит ротацию подразделений, охраняющих госграницу

Газета.Ru

Министерство обороны Белоруссии проводит ротацию подразделений, занятых охраной государственной границы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства.

Минобороны Белоруссии заявило о ротации подразделений, охраняющих госграницу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений», — говорится в сообщении Минобороны Республики.

В ведомстве уточнили, что главной целью ротации является обеспечение безопасности граждан Белоруссии, недопущение нарушения границы, пресечение работы каналов поставки оружия и боеприпасов.

Сообщается, что белорусские военные взяли под охрану мосты, переезды и железнодорожные пути, а также оборудовали позиции для военной техники и стрельбы.

В охране границы участвуют подразделения МВД и государственного пограничного комитета Республики.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители