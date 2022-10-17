На Украине снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, а также Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Об этом в своем Телеграм-канале написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Масштабная воздушная тревога в большинстве областей Украины. Снова», - написал он.
Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Также Геращенко заявил, что Украине нужно больше ПВО и средств защиты.
Ранее украинские СМИ уже сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Также тревога объявлялась в Одесской, Николаевской, Днепровской, Полтавской и Харьковской областях.
Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ проводят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи Украины. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары ответной реакцией на «преступные действия киевского режима», напомнив о теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября.