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13 минут назад

На Украине снова объявили воздушную тревогу

Алиса Селезнёва

Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, а также Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Об этом в своем Телеграм-канале написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

На Украине снова объявили воздушную тревогу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Масштабная воздушная тревога в большинстве областей Украины. Снова», - написал он.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Также Геращенко заявил, что Украине нужно больше ПВО и средств защиты.

Ранее украинские СМИ уже сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Также тревога объявлялась в Одесской, Николаевской, Днепровской, Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ проводят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи Украины. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары ответной реакцией на «преступные действия киевского режима», напомнив о теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября.

В мире,Антон Геращенко,Владимир Путин,
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