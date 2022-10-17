Президент Грузии не исключила пересмотра безвизового режима для россиян

«Граждане РФ, которые попали в Грузию, — это провокация, не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов. Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан РФ, поскольку сейчас все довольно либерально, это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом», — отметила президент.