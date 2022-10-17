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34 минуты назад

Грузия допускает пересмотр безвизового режима с РФ

Лера Букина

Безвизовый режим с Россией может быть пересмотрен в Грузии. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе, передает ТАСС.

Грузия допускает пересмотр безвизового режима с РФ
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По ее словам такое решение может быть принято в связи с большим количеством россиян, которые въехали в республику.

«Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим (с РФ - прим. ред.), который в сегодняшних условиях является довольно либеральным», - подчеркнула Зурабишвили.

Выступить за пересмотр условия должны правительство и общество, добавила она.

Ранее глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что Чехия с 25 октября вводит запрет на въезд в страну россиян с туристическими шенгенскими визами. Соответствующее решение приняли в ходе заседания правительства Чехии.

Кроме того, власти Финляндии решили с 30 сентября закрыть границу для россиян по туристическим визам. Въехать в страну разрешается только по гуманитарным причинам.

Власти Норвегии тоже стали рассматривать ограничение въезда туристов из России в страну через сухопутную границу.

Ранее с 12 сентября действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией остановилось. Новый визовый режим предполагает возможность выдачи визы россиянину для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

В мире,Общество,Саломе Зурабишвили,ЕС,
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