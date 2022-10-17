Молдавия решила закрыть небо от России

Молдавия предпримет необходимые оборонительные меры, если Россия нарушит воздушное пространство страны, заявила президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

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«Если Россия как-то осмелится посягнуть таким способом на суверенитет и территориальную целостность, естественно, мы предпримем меры защиты», — сказала Санду.

При этом она понадеялась, что ситуация не дойдет до такой стадии.

10 октября в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики.