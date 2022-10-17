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18 минут назад

Молдавия решила закрыть небо от России

Lenta.ru

Молдавия предпримет необходимые оборонительные меры, если Россия нарушит воздушное пространство страны, заявила президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

Молдавия решила закрыть небо от России
Фото: ТАССТАСС

«Если Россия как-то осмелится посягнуть таким способом на суверенитет и территориальную целостность, естественно, мы предпримем меры защиты», — сказала Санду.

При этом она понадеялась, что ситуация не дойдет до такой стадии.

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10 октября в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики.

По информации ведомства, три российские крылатые ракеты, выпущенные с военных кораблей в Черном море, пролетели над территорией страны в районе села Колбасна (населенный пункт находится в непризнанной Приднестровской Молдавской республики — прим. «Ленты.ру»).

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