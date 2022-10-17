Известный певец умер во время своего концерта

Гаитянский певец Майкл Бенжамен, более известный под псевдонимом Микабен, умер во время своего концерта. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

Как уточняется, трагедия произошла 15 октября. У музыканта случился приступ во время выступления. Певец упал, когда покидал сцену. Экстренные службы пытались спасти артиста, однако несмотря на это, 41-летрний певец скончался.

Видео трагедии появилось в сети. В ролике музыкант выступает, затем поворачивается и направляется к выходу со сцены. Внезапно певец падает на глазах у зрителей. Артисту тут же вызвали медиков.

«Я потрясен внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамина. Мы потеряли важную фигуру в гаитянской музыке», — сказал премьер-министр Гаити Ариэль Генри.