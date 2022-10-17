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33 минуты назад

Боррель ответил на вопрос об истощении помощи Украине словами «денег достаточно»

Lenta.ruиещё 1

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что у объединения достаточно денег для финансирования военных поставок Украине. Его слова цитирует РИА Новости.

Боррель ответил на вопрос об истощении помощи Украине
Фото: EPA\TACCEPA\TACC

Он ответил на вопрос об истощении средств для компенсации помощи Киеву словами «денег достаточно».

«Не переживайте из-за денег», — подчеркнул дипломат.

Глава офиса Зеленского сделал срочное заявление после обстрелов центра Киева

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай также предложил правительству страны оказать военную помощь Украине по примеру США и других стран НАТО. Эти слова прозвучали на фоне сообщений о поставках иранских дронов России.

Ожидается, что на этой неделе министры иностранных дел стран ЕС одобрят шестой транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро (общая сумма достигнет 3,1 миллиарда евро). Деньги выделяют из Европейского фонда мира для частичной компенсации странам ЕС расходов на уже осуществленные военные поставки Украине.

В мире,Жозеп Боррель,НАТО,ЕС,
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