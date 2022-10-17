Боррель ответил на вопрос об истощении помощи Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что у объединения достаточно денег для финансирования военных поставок Украине. Его слова цитирует РИА Новости.

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Он ответил на вопрос об истощении средств для компенсации помощи Киеву словами «денег достаточно».

«Не переживайте из-за денег», — подчеркнул дипломат.

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай также предложил правительству страны оказать военную помощь Украине по примеру США и других стран НАТО. Эти слова прозвучали на фоне сообщений о поставках иранских дронов России.