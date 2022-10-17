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14 минут назад

Итальянский министр предсказал Европе "страшную и неопределенную" зиму из-за энергокризиса

Газета.Ru

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани сообщил газете The Wall Street Journal о том, что Европа столкнется с зимой, полной страха и неопределенности, из-за неблагоприятной ситуации в энергетике.

Европе предсказали страшную зиму из-за энергокризиса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это будет зима, в которой будут преобладать страх и неопределенность. Если не произойдут катастрофы, как, например, чрезвычайно холодная погода, если мы будем поддерживать потребление под контролем, мы переживем зиму хорошо», — сказал министр.

В материале газеты говорится, что европейские страны готовы к зиме без российского газа, но «многое может пойти не так». Отмечается, что для предотвращения дефицита зимой европейцы уже начали сокращать потребление электроэнергии.

Итальянский министр отметил, что суть проблемы заключается не в нехватке газа, а в ценообразовании, так как граждане могут оказаться не в состоянии оплачивать счета. а предприятия могут закрыться.

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