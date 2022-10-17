Китай начал соперничать с Западом из-за России

Китай начал более открыто соперничать с западными демократиями из-за сближения с Россией после начала спецоперации на Украине.

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Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на документ Европейского союза, который должны обсудить представители стран-членов объединения на грядущем саммите.

В тексте отмечается, что укрепление связей между Москвой и Пекином произошло после 24 февраля, когда Россия начала проводить спецоперацию. И, по мнению функционеров Евросоюза, это тревожное развитие событий.

По их мнению, теперь, имея поддержку России, «Китай вступил в более непосредственное соперничество с западными демократиями».