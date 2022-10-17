В Харькове не работает метро, в некоторых районах пропал свет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Мэр города Игорь Терехов также сообщил, что во всех районах Харькова нарушена подача электричества и воды.

«Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии - нет подачи воды», - сказал он в эфире телеканала «Рада».

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Эту информацию подтвердили власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны. Жителей регионов призвали немедленно пройти в укрытия.