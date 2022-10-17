В Харькове не работает метро, в некоторых районах пропал свет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.
Мэр города Игорь Терехов также сообщил, что во всех районах Харькова нарушена подача электричества и воды.
«Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии - нет подачи воды», - сказал он в эфире телеканала «Рада».
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Эту информацию подтвердили власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны. Жителей регионов призвали немедленно пройти в укрытия.
Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ проводят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи Украины. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары ответной реакцией на «преступные действия киевского режима», напомнив о теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября.