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1 час назад

Молдаван призвали не платить за газ

Алиса Селезнёва

Молдавский бизнесмен и политик, лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор призвал граждан Молдавии устроить акт гражданского неповиновения и перестать платить за газ. Об этом сообщает РИА Новости.

Молдаван призвали не платить за газ
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению Шора, право на такой акт у молдаван появилось после разгона акции протеста в Кишиневе.

Протесты начались в Кишиневе 18 сентября, тогда в сквере перед парламентом появился палаточный городок протестующих. Они требуют компенсировать рост тарифов на газ и электричество, а также добиваются отставки президента и правительства.

Президент страны Майя Санду заявила, что протесты проплачены Шором. По мнению политика, ее отставки хотят «воры», которые противятся реформе юстиции.

В ходе протестов 16 октября полиция и спецназ разогнали акцию и демонтировали палаточный городок.

«С сегодняшнего дня власть в Молдавии больше незаконна. Президент страны нарушила конституцию и установила в стране диктатуру», - так прокомментировал это Шор.

Он подчеркнул, что у людей есть право протестовать, а у организаторов протеста - разрешение проводить акции.

После разгона протеста несогласные с политикой Санду имеют право объявить акт гражданского неповиновения, подчеркнул Шор.

«Если вся страна перестанет платить за газ - то они (власти) убегут из этой страны. Мы продолжим наши протесты, несмотря ни на что», - заявил он.

В мире,Илан Шор,
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