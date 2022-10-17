Молдаван призвали не платить за газ

Молдавский бизнесмен и политик, лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор призвал граждан Молдавии устроить акт гражданского неповиновения и перестать платить за газ. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Шора, право на такой акт у молдаван появилось после разгона акции протеста в Кишиневе.

Протесты начались в Кишиневе 18 сентября, тогда в сквере перед парламентом появился палаточный городок протестующих. Они требуют компенсировать рост тарифов на газ и электричество, а также добиваются отставки президента и правительства.

Президент страны Майя Санду заявила, что протесты проплачены Шором. По мнению политика, ее отставки хотят «воры», которые противятся реформе юстиции.

В ходе протестов 16 октября полиция и спецназ разогнали акцию и демонтировали палаточный городок.

«С сегодняшнего дня власть в Молдавии больше незаконна. Президент страны нарушила конституцию и установила в стране диктатуру», - так прокомментировал это Шор.

Он подчеркнул, что у людей есть право протестовать, а у организаторов протеста - разрешение проводить акции.

После разгона протеста несогласные с политикой Санду имеют право объявить акт гражданского неповиновения, подчеркнул Шор.