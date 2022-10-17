На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Как пишет РИА Новости, об этом сообщают украинские СМИ .

Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ проводят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи Украины. Как заявлял министр энергетики страны Герман Галущенко, порядка 30% энергетической инфраструктуры страны пострадало в связи с ракетными ударами.

Сегодня, 17 октября, украинские СМИ писали о воздушной тревоге в Киеве и нескольких областях Украины. В украинской столице после ракетного удара пожар охватил здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Кроме того, гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко сообщал, что жители Днепропетровской области Украины могут столкнуться с экстренными отключениями электричества.