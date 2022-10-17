В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 минуту назад

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Никита Бородкин

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Как пишет РИА Новости, об этом сообщают украинские СМИ.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Информацию подтвердили власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны. Жителей регионов призвали немедленно пройти в укрытия.

Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ проводят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи Украины. Как заявлял министр энергетики страны Герман Галущенко, порядка 30% энергетической инфраструктуры страны пострадало в связи с ракетными ударами.

Сегодня, 17 октября, украинские СМИ писали о воздушной тревоге в Киеве и нескольких областях Украины. В украинской столице после ракетного удара пожар охватил здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Кроме того, гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко сообщал, что жители Днепропетровской области Украины могут столкнуться с экстренными отключениями электричества.

В мире,Сергей Коваленко,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители