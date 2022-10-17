Жителей Днепропетровской области ожидают экстренные отключения электричества

Жители Днепропетровской области Украины могут столкнуться с экстренными отключениями электричества. Об этом сообщает украинское агентство Униан со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко, передает ТАСС. Компания входит в украинский энергохолдинг ДТЭК.

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Ранее сообщалось о сильном пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины.

Также сегодня стало известно о том, что в Киеве пожар охватил здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Он начался после ракетного удара.

Сегодня СМИ проинформировали о том, что в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Она объявляется регулярно с 10 октября. Это происходит из-за массированных ракетных ударов России. Москва заявляла, что они наносятся на объекты систем военного управления, связи и энергетики страны.