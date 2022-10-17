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30 минут назад

Депутат Верховной рады заявил о взрывах в Одессе

Алиса Селезнёва

В Одессе сегодня слышны взрывы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, пишет РИА Новости.

Депутат Верховной рады заявил о взрывах в Одессе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сегодня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о пожаре в здании национальной энергетической компании «Укрэнерго». Также, по данным властей Днепропетровской области, горит один из объектов энергетической инфраструктуры региона.

«В Одессе тоже взрывы», - написал в своем Telegram-канале Алексей Гончаренко.

При этом местные власти сообщили, что воздушная тревога объявляется в Одессе второй раз за утро.

ВСУ нанесли удары по критической инфраструктуре Запорожской АЭС

Воздушная тревога регулярно объявляется на территории Украины, начиная с 10 октября. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. В Минобороны РФ подчеркивали, что целью ударов являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны, и поставленные задачи успешно выполняются.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил 13 октября, что Украина потеряла уже 50 процентов генерирующих мощностей, и получит «еще более жесткий ответ», если «теракты со стороны киевского режима продолжатся».

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