Депутат Верховной рады заявил о взрывах в Одессе

Сегодня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о пожаре в здании национальной энергетической компании «Укрэнерго». Также, по данным властей Днепропетровской области, горит один из объектов энергетической инфраструктуры региона.

«В Одессе тоже взрывы», - написал в своем Telegram-канале Алексей Гончаренко.

При этом местные власти сообщили, что воздушная тревога объявляется в Одессе второй раз за утро.

Воздушная тревога регулярно объявляется на территории Украины, начиная с 10 октября. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. В Минобороны РФ подчеркивали, что целью ударов являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны, и поставленные задачи успешно выполняются.