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57 минут назад

СМИ сообщили о пожаре в здании «Укрэнерго» в Киеве

Алиса Селезнёва

В Киеве горит здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

СМИ сообщили о пожаре в здании «Укрэнерго» в Киеве
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В частности, о пожаре сообщили украинское агентство ТСН и издание «Страна». Он начался после ракетного удара.

Сегодня в Киеве была объявлена воздушная тревога, а мэр города Виталий Кличко заявил о попаданиях по центру столицы.

«Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все [экстренные] службы следуют на место. Детали позже», - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Ранее на фоне объявления воздушной тревоги в ряде украинских регионов сильный пожар был зафиксирован на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

В городе Запорожье произошел взрыв

На Украине, начиная с 10 октября, регулярно объявляют воздушную тревогу из-за массированных ракетных ударов России. В Минобороны РФ подчеркивали, что целью их являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны, и поставленные задачи успешно выполняются.

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