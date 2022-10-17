СМИ сообщили о пожаре в здании «Укрэнерго» в Киеве

В Киеве горит здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

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В частности, о пожаре сообщили украинское агентство ТСН и издание «Страна». Он начался после ракетного удара.

Сегодня в Киеве была объявлена воздушная тревога, а мэр города Виталий Кличко заявил о попаданиях по центру столицы.

«Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все [экстренные] службы следуют на место. Детали позже», - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Ранее на фоне объявления воздушной тревоги в ряде украинских регионов сильный пожар был зафиксирован на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.