В Одессе повторно объявили воздушную тревогу

В трех регионах в центре Украины объявили воздушную тревогу. Об этом в среду сообщили местные власти.

"Внимание! Кировоградская область. Воздушная тревога", - написал глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram-канале. Аналогичные сообщения в Telegram-каналах опубликовали главы Полтавской и Черкасской областей Дмитрий Лунин и Игорь Табурец.

На карте, опубликованной в Telegram-канале издания "Обозреватель", указано, что воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Харьковской областях, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.