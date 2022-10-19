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31 минуту назад

В нескольких регионах в центре Украины объявили воздушную тревогу

ТАССиещё 41

В трех регионах в центре Украины объявили воздушную тревогу. Об этом в среду сообщили местные власти.

В Одессе повторно объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Внимание! Кировоградская область. Воздушная тревога", - написал глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram-канале. Аналогичные сообщения в Telegram-каналах опубликовали главы Полтавской и Черкасской областей Дмитрий Лунин и Игорь Табурец.

На карте, опубликованной в Telegram-канале издания "Обозреватель", указано, что воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Харьковской областях, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее 19 октября о воздушной тревоге объявили власти Одесской и Николаевской областей.

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