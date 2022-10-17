Глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал Запад поставить Украине системы ПВО «как можно скорее» из-за новых ударов по Киеву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе», - заявил Ермак.

Он подчеркнул, что Украине «нужно больше систем ПВО и как можно скорее».

«У нас нет времени на медленные действия», - заявил Ермак.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, ранее заявил, что Вашингтон готовится удовлетворить просьбу главы Украины Владимира Зеленского по системам ПВО, а также работает с союзниками над отправкой дополнительных вооружений и средств на Украину.