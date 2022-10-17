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13 минут назад

Глава офиса Зеленского обратился к Западу после ударов по Киеву

Мария Иванова

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал Запад поставить Украине системы ПВО «как можно скорее» из-за новых ударов по Киеву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе», - заявил Ермак.

Он подчеркнул, что Украине «нужно больше систем ПВО и как можно скорее».

«У нас нет времени на медленные действия», - заявил Ермак.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, ранее заявил, что Вашингтон готовится удовлетворить просьбу главы Украины Владимира Зеленского по системам ПВО, а также работает с союзниками над отправкой дополнительных вооружений и средств на Украину.

Два мощных взрыва прогремели в Киеве

В Минобороны Германии на прошлой неделе сообщили о поставке Украине первой из четырех систем ПВО IRIS-T.

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