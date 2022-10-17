В Днепропетровской области заявили о сильном пожаре на энергетическом объекте

Сильный пожар зафиксирован на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области на фоне объявления воздушной тревоги в ряде украинских регионов. Об этом со ссылкой на главу области Валентина Резниченко сообщает ТАСС.

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«Объект энергетической инфраструктуры. (…) Бушует сильный пожар», - написал он.

При этом глава региона не уточнил, где именно расположен объект и что он из себя представляет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи на Украине. Они последовали в ответ на теракт на Крымском мосту.