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15 минут назад

Власти Днепропетровской области заявили о сильном пожаре на энергетическом объекте

Алиса Селезнёва

Сильный пожар зафиксирован на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области на фоне объявления воздушной тревоги в ряде украинских регионов. Об этом со ссылкой на главу области Валентина Резниченко сообщает ТАСС.

В Днепропетровской области заявили о сильном пожаре на энергетическом объекте
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Объект энергетической инфраструктуры. (…) Бушует сильный пожар», - написал он.

При этом глава региона не уточнил, где именно расположен объект и что он из себя представляет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи на Украине. Они последовали в ответ на теракт на Крымском мосту.

16 октября система ПВО сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов. Глава Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадали три человека, члены одной семьи.

В мире,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,
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