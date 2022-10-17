Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России

«Мы видим, что у Запада есть инструменты для того, чтобы принудить практически любую страну действовать в антироссийском ключе, — сказал Асафов. — И даже те страны, которые считаются партнерами России по ряду вопросов, подвержены такому давлению. Впрочем, я не думаю, что это одномоментный вопрос: Сербии давно угрожали за сотрудничество с нашей страной, еще до начала последних событий».