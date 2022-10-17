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22 минуты назад

Глава офиса Зеленского сделал срочное заявление после обстрелов центра Киева

Ura.Ru

Глава офиса Зеленского сделал срочное заявление после обстрелов центра Киева. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Глава офиса Зеленского сделал срочное заявление после обстрелов центра Киева
Фото: EPAEPA

«Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно быстрее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее в Киеве заявили о взрывах в центре города. Глава города подтвердил два случая взрывов.

Два мощных взрыва прогремели в Киеве

В мире,Андрей Ермак,
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