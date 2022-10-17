Глава офиса Зеленского сделал срочное заявление после обстрелов центра Киева. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно быстрее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет», — написал он в своем telegram-канале.
Ранее в Киеве заявили о взрывах в центре города. Глава города подтвердил два случая взрывов.