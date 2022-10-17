В центре Киева произошел взрыв

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в понедельник о взрыве в Шевченковском районе города.

"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все [экстренные] службы следуют на место. Детали позже", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Кроме того, в городе была объявлена воздушная тревога. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале местных властей.