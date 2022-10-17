FT: Запад испугался господства Китая

Китай под управлением главы КНР Си Цзиньпина противостоит иностранному вмешательству и защищает собственные интересы, чего опасается Запад. Об этом пишет газета Financial Times.
«Си Цзиньпин заявил о своем намерении направить внешнюю политику самой густонаселенной страны мира и растущей военной сверхдержавы в сторону от примирения с Западом, предупредив о „серьезных международных событиях“», — сообщает газета.
Также уточняется, что в ходе своей речи во время открытия 20-го национального съезда Коммунистической партии Китая в Пекине глава КНР расхваливал действия китайского правительства, направленные на противостояние иностранному вмешательству. Кроме того, в ответ на усиление военного и экономического влияния Китая США и западные страны формируют многосторонние группы в области экономики и безопасности и ограничивают доступ Китая к передовым технологиям, опасаясь господства КНР.
Ранее Си Цзиньпин говорил, что КНР необходимо готовиться к войне в нынешних условиях. Также в КНР назвали Европу «очередным куском мяса на разделочной доске США», пишет LIFE. Bloomberg сообщал, что союз России, Китая и Ирана станет настоящим адом для США, сообщает Nation news.