Идеи президента России Владимира Путина проникли в умы политиков и простых людей на Западе. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
«Тенденция, которую мы наблюдаем, отражает разочарование всего мира в том, что демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров», – цитирует WP профессора исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николаса Гвоздева.
Материал в WP появился после речи Путина 13 сентября по итогам референдумов в Донбассе. На Западе многие считают, что им не хватает сильных и харизматичных лидеров.
Ранее «СП» писала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления спецпредставителя ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамилы Паттен, обвинившей российскую армию в использовании виагры для изнасилований на Украине, выходят за грань разумного.