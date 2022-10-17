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13 минут назад

Путин проник в умы населения Запада

Свободная пресса

Идеи президента России Владимира Путина проникли в умы политиков и простых людей на Западе. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

СМИ: Путин проник в умы населения Запада
Фото: ТАССТАСС

«Тенденция, которую мы наблюдаем, отражает разочарование всего мира в том, что демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров», – цитирует WP профессора исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николаса Гвоздева.

Материал в WP появился после речи Путина 13 сентября по итогам референдумов в Донбассе. На Западе многие считают, что им не хватает сильных и харизматичных лидеров.

Ранее «СП» писала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления спецпредставителя ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамилы Паттен, обвинившей российскую армию в использовании виагры для изнасилований на Украине, выходят за грань разумного.

В мире,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ООН,
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