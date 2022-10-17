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29 минут назад

В Германии назвали главного проигравшего в украинском конфликте

Lenta.ruиещё 2

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в интервью Deutschlandfunk назвала того, кто больше всего потеряет из-за украинского конфликта. По мнению депутата, в данной ситуации главным проигравшим будет не Москва или Киев, а Берлин.

В противостоянии государств Германия рискует быть «раздавленной», так как в бундестаге нет компетентных специалистов, способных отстаивать национальные интересы, заявила Вайдель, подчеркнув, что именно Берлин сделал первый шаг в энергетическом противостоянии с Москвой и навредил самому себе.

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«Нужно немедленно ввести в эксплуатацию "Северный поток-2". Что в конечном итоге будет между Украиной и Россией в территориальном плане — не наша проблема. Мы должны заниматься своей страной, тем, что происходит здесь», — подчеркнула она.

Также политик призвала к немедленным переговорам о мире, так как энергетический кризис в Германии грозит реальной угрозой волны банкротств. По ее словам, именно поэтому она поддерживает канцлера ФРГ Олафа Шольца, который стремится «сохранять контакт» с российским лидером Владимиром Путиным.

«Сотни часов бесполезных переговоров лучше, чем минута стрельбы; это должно стать нашим кредо, потому что в войне есть только проигравшие», — отметила Вайдель, отметив, что вступление в конфликт блока НАТО грозит катастрофой.

Ранее представители германских партий ХДС «Христианско-демократический союз», «Левые» и «Альтернатива для Германии» раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о ее намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется — независимо от того, что думают ее избиратели.

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