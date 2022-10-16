Полиция Молдавии обвинила оппозицию в нарушении порядка

Полиция Молдавии обвинила организаторов акции протеста оппозиции, прошедшей в воскресенье в Кишиневе, в нарушении порядка и предварительных договоренностей о проведении мероприятия.

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"Организаторы протеста умышленно нарушили требования, ранее установленные в ходе совместного заседания между ними, мэрией Кишинева и полицией. Зафиксирован ряд провокаций в адрес силовых структур и действий с целью дестабилизации", - сообщил Генеральный комиссариат полиции Молдавии после разгона демонстрантов и сноса палаточного городка оппозиции в центре столицы.

В полиции уточнили, что среди митингующих были люди в состоянии алкогольного опьянения и имевшие при себе опасные тупые и острые предметы. По версии комиссариата, представители партии "Шор", организовавшие демонстрацию протеста, отказывались сотрудничать и не подчинились требованиям изменить место ее проведения.

В воскресенье спецотряды полиции силой демонтировали все 350 палаток, в которых с 17 сентября оппозиция пикетировала парламент и администрацию президента. Демонстранты не оказывали сопротивления - напуганные жесткими действиями полицейских, они разбежались по прилегающим улицам. Организаторов протеста на месте также не оказалось.

Акции протеста начались в Молдавии летом и проходили в разных регионах страны. Их участники обвиняют проевропейские власти в неспособности справиться с экономическим кризисом, стремительным ростом цен и падением уровня жизни. Руководство страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывают.

В воскресенье организующая массовые акции протеста в Кишиневе партия "Шор" призвала оппозицию к консолидации усилий, чтобы совместно добиться роспуска парламента, который контролирует проевропейская Партия действия и солидарности.