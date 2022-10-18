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59 минут назад

СМИ: в пригороде Днепра прозвучал взрыв

Газета.Ruиещё 2

Взрыв произошел утром 18 октября в пригороде Днепра (бывший Днепропетровск), сообщает ТАСС, ссылаясь на украинское издание «Страна».

Подробностей о причине взрыва и его точном местоположении не приводится.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве, прозвучавшем в Кривом Роге. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Добавляется, что воздушная тревога прозвучала в Киеве и в других областях Украины, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Николаевскую, Киевскую и Черкасскую.

В Николаевской области после объявления воздушной тревоги произошло частичное отключение электричества. Местный телеканал сообщал, о звучавших взрывах. Глава военной администрации области прокомментировал отключение электричества словом «чиним».

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