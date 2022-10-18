Взрыв произошел утром 18 октября в пригороде Днепра (бывший Днепропетровск), сообщает ТАСС, ссылаясь на украинское издание «Страна».
Подробностей о причине взрыва и его точном местоположении не приводится.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве, прозвучавшем в Кривом Роге. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Добавляется, что воздушная тревога прозвучала в Киеве и в других областях Украины, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Николаевскую, Киевскую и Черкасскую.
В Николаевской области после объявления воздушной тревоги произошло частичное отключение электричества. Местный телеканал сообщал, о звучавших взрывах. Глава военной администрации области прокомментировал отключение электричества словом «чиним».