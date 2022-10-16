В США рассказали о нежелании Запада видеть Украину победителем

Американо-британская журналистка Энн Эпплбаум заявила, что Запад не представляет последствий победы Украины в конфликте с Россией и поэтому не хочет подобного исхода. Публицистка добавила, что Германия по этой причине отказывается поставлять танки Киеву. Она также напомнила про заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин будет согласовывать свои действия с союзниками по НАТО. Запись выступления журналистки была опубликована на официальном YouTube-канале аналитического центра Progressive Zentrum.

Фото: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

Вопрос о танках продолжает возникать. И я спрашивала себя, почему их не доставляют. Как это изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим, — рассказала Эпплбаум в ходе выступления на саммите PGS22 в Германии.

Она добавила, что этот вопрос возникает не только в Германии, но и в США и других западных странах.

Президент США Джо Байден ранее обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием прекратить жаловаться на недостаточную американскую поддержку, так как Киев может лишиться денежной помощи Вашингтона, рассказал экс-чиновник Белого дома. Американский лидер указал на то, что ему будет сложно просить конгресс о деньгах, если Киев покажется неблагодарным.