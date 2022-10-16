Президент ФРГ призвал усилить борьбу с голодом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал активизировать усилия по борьбе с голодом на планете, отметив, что в настоящее время 830 млн человек во всем мире страдают от хронического недоедания, что на 150 млн больше, чем три года назад. Об этом он заявил в воскресенье, выступая по случаю Всемирного дня продовольствия.

"К сожалению, беда вернулась с новой силой", - сказал Штайнмайер, уточнив, что на протяжении долгого времени число голодающих на планете снижалось. "Еще никогда в мире не голодало столько людей, сколько сейчас", - добавил он. Порядка 830 млн человек, по словам президента ФРГ, в настоящее время хронически недоедают. Это на 150 млн больше, чем три года назад. "Печальный рекорд", - констатировал Штайнмайер.

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Глава германского государства заметил, что голод царит слишком во многих регионах мира. В качестве примеров он привел регион Африканского Рога, где люди переживают сильнейшую за 40 лет засуху, и Пакистан, где жители страдают от последствий сильнейшего наводнения. Не только изменение климата, по мнению Штайнмайера, создает проблемы для регионов. Во многом усиление голода связано с отсутствием поставок зерна, продуктов и удобрений, вызванных нынешними событиями на Украине, резюмировал президент Германии.

В свою очередь уполномоченная кабмина ФРГ по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи в министерстве иностранных дел Луиза Амтсберг призвала к продлению зерновой сделки между ООН, Турцией, Украиной и Россией. Выход РФ, по ее утверждению, "будет иметь драматические последствия, особенно для жителей африканского континента".

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Срок зерновой сделки истекает в ноябре.