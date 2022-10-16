Полиция начала разгон демонстрантов в Кишиневе

Полиция Молдавии начала разгон демонстрантов, которые заблокировали в ходе массовой акции протеста в воскресенье движение транспорта на бульваре Стефана Великого - центральной улице Кишинева , - требуя отставки правительства, парламента и президента, передает корр. ТАСС с места событий.

Полицейские окружили палаточный городок и потребовали от находящихся там людей подчиниться их требованиям. Демонстранты покинули палатки, скандируя: "Позор", "Мы народ". После этого силовики убрали палатки с проезжей части.