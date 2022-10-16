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16 минут назад

Полиция Молдавии начала разгон демонстрантов, заблокировавших центральную улицу Кишинева

ТАСС

Полиция Молдавии начала разгон демонстрантов, которые заблокировали в ходе массовой акции протеста в воскресенье движение транспорта на бульваре Стефана Великого - центральной улице Кишинева, - требуя отставки правительства, парламента и президента, передает корр. ТАСС с места событий.

Полиция начала разгон демонстрантов в Кишиневе
Фото: ТАССТАСС

Полицейские окружили палаточный городок и потребовали от находящихся там людей подчиниться их требованиям. Демонстранты покинули палатки, скандируя: "Позор", "Мы народ". После этого силовики убрали палатки с проезжей части.

В Кишиневе начались стычки между полицией и демонстрантами

Также полиция демонтировала палаточный городок оппозиции.

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